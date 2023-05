Partea frigiderului pe care nu o cureţi niciodată. Adună multă mizerie, orice gospodină trebuie să ştie asta Știai ca menținerea frigiderului curat nu se refera doar la spalarea rafturilor și a sertarelor aparatului electrocasnic? Playtech Știri iți arata care este partea frigiderului pe care nu o cureti niciodata. O mulțime de gospodine o ignora. Partea frigiderului pe care nu o cureti niciodata Menținerea frigiderului curat nu este o sarcina foarte dificila. Cu […] The post Partea frigiderului pe care nu o cureti niciodata. Aduna multa mizerie, orice gospodina trebuie sa stie asta appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții avem cel puțin o floare in casa, fie ea trandafir, orhidee, lalea sau oricare alta specie, dupa bunul plac. Cu toate acestea, exista anumite flori daunatoare pe care nu ar trebui sa le ținem niciodata in dormitor, spun specialiștii. Aflați in randurile urmatoare care sunt acestea. De ce nu…

- Pe langa aspectul lor decorativ, multe plante de interior sunt capabile sa filtreze și sa purifice aerul, eliminand substanțele chimice daunatoare. Sunt frumoase, dau un stil aparte locuinței, dar se pare ca au și puterea de a asigura un aer curat. Iata care sunt florile ce nu ar trebui sa iți lipseasca…

- Puțina lume realizeaza faptul ca murdaria de pe ușa de sticla a cuptorului poate fi, de fapt, intre geamurile de sticla din ușa cuptorului. Nu e de mirare ca nu dispare atat de ușor. Ce se afla in gaura secreta de la ușa cuptorului tau. La ce te-ar putea ajuta. Cum cureți eficient petele de […] The…

- Centura de siguranța este un dispozitiv realizat, de obicei, din material rezistent și durabil, care asigura pasagerilor siguranța cat timp se afla in trafic. Știai, insa, ca utilitatea sa trece dincolo de acest aspect? Playtech Știri iți prezinta secretele pe care le ascunde centura de siguranța a…

- Creșterea incredibila a prețurilor produselor din magazine i-au alertat pe romani, in ultima perioada. Pentru ca se apropie sarbatorile pascale, producția și comercializarea oualor a devenit extrem de importanta, intrucat consumul de oua in perioada Paștelui crește cu 50% in Romania. Cat de mult s-au…

- Daca te tenteaza apicultura, ai ajuns la locul potrivit. Specialiștii in domeniu au explicat cați stupi ai voie sa pui in curte. Știai ca trebuie sa respecți anumite reguli privind distanța la care sa-i amplasezi fața de gardul vecinilor? Afla in randurile de mai jos tot ce trebuie sa știi despre stupii…

- Știai ca unul dintre cele mai ieftine locuri din lume se afla chiar in Romania? Este vorba despre un oraș despre care strainii spun ca prezinta un cost al vieții mai redus decat in alte țari. Aici exista numeroase locuri speciale pe care le poți vizita. Afla in randurile de mai jos in ce regiune […]…

- Maioneza este preferata tuturor gospodinelor pentru salate sau aperitive delicioase. In perioada postului, insa, ouale nu pot fi folosite in prepararea ei. Din fericire, exista alte ingrediente, de post, care pot face ca maioneza sa iasa la fel de delicioasa. Unde mai pui ca se face și mult mai repede,…