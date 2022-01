Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Octavian Jurma se teme ca Omicron nu este atat de bland cum pare: „Omicron este un lup imbracat in haine de oaie menit sa ne faca sa renuntam la apararea prin vaccin“. ”Imi doresc si eu foarte tare ca Omicron sa se dovedeasca o tulpina blanda. Tare ma tem insa ca Omicron este mai degraba un…

- Romania a ajuns la 295 de cazuri de Omicron , iar medicul Octavian Jurma arata, intr-o postare pe Facebook, ca „boala COVID-19 nu ne ucide copiii, „doar” ii schilodeste pe dinauntru. Octavian Jurma spune ca isi doreste foarte tare ca Omicron sa se dovedeasca o tulpina blanda, insa se teme ca Omicron…

- „Ce este COVID-19 si de ce nu vrei sa ti se imbolnaveasca copiii cu ea? COVID-19 este o bola sistemica, o bola multi-sistemica! (...) Nimeni nu ma poate convinge ca e normal sa avem copiii in spitale si centre de recuperare. Infectarea nu este niciodata mai buna decat vaccinarea”, avertizeaza Octavian…

- Avertisment al OMS: De PATRU ori mai multe infectari cu varianta Omicron, in ultima saptamana, la nivel global Avertisment al OMS: De PATRU ori mai multe infectari cu varianta Omicron, in ultima saptamana, la nivel global In ultima saptamana, laboratoarele genomice globale au detectat aproximativ 14.000…

- Varianta Omicron a noului coronavirus pare sa se raspandeasca mai repede decat varianta Delta, provocand simptome mai putin severe si facand vaccinurile mai putin eficiente, a anuntat OMS. Experții OMS avertizeaza insa ca datele stiintifice nu sunt complete, Varianta Omicron este de acum prezenta in…

- Varianta Omicron a noului coronavirus pare sa se raspandeasca mai repede decat varianta Delta, provocand simptome mai putin severe si facand vaccinurile mai putin eficiente, a anuntat OMS. Experții OMS avertizeaza insa ca datele stiintifice nu sunt complete, Varianta Omicron este de acum prezenta in…

- Masura este menita sa previna aparitia mai multor cazuri de infectare cu noua varianta Omicron a coronavirusului, al caror numar continua sa creasca si a ajuns la 160 de cazuri confirmate in aceasta tara, relateaza Agerpres.''Observam o crestere a numarului de cazuri legate de calatorii'', a explicat…

- "Amanarea tocmai a fost confirmata", a declarat pentru AFP o sursa diplomatica, la scurt timp dupa ce Elvetia a anuntat masuri de restrictie a calatoriilor pentru a face fata aparitiei variantei ingrijoratoare Omicron a COVID-19. Ziua de vineri a adus o mulțime de decizii, unele dintre ele destul de…