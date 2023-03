Parte a codului sursă Twitter a fost postat online Pe 24 martie, un utilizator care folosea pseudonimul “FreeSpeechEnthusiast” a publicat pe platforma Github, detinuta de Microsoft, o parte din codul sursa folosit de Twitter. Twitter a facut o plangere privind incalcarea drepturilor de autor si a cerut Github sa dea jos codul. Acesta a disparut de pe Github in aceeasi zi. Desi nu este cunoscuta identitatea celui care a postat codul, executivii Twitter cred ca este vorba de un fost angajat nemultumit, care a ales aceasta cale pentru a se razbuna, sustin sursele New York Times. Elon Musk a cumparat Twitter pentru 44 de miliarde in octombrie, astfel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

