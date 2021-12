Parohie românească în Dubai. Proiectul bisericii a fost deja finalizat Comunitatea romaneasca din Dubai va beneficia de o biserica ortodoxa al carei proiect a fost deja finalizat de un grup de arhitecti din Bucuresti, a anuntat sambata Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel. „Sunt vreo 10.000 de romani acolo, in Dubai. Si stau o vreme si pe urma se intorc acasa, fiindca in Dubai nu exista sistem de pensii; cei care lucreaza nu primesc pensii acolo, asa este sistemul, dar au salarii mai mari si isi pun ei deoparte banii pentru pensii. Speram sa avem si noi in viitor ocazia de a primi un teren, pentru o biserica si un centru cultural, dupa cum este traditia.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

