Parohia Romano-Catolica Sfanta Treime organizeaza in intervalul 15-21 august Zilele Sfantul Ștefan, care cuprind o serie de evenimente culturale și religioase ce se vor desfașura pe parcursul unei saptamani, menite sa aduca omagiu trecutului orașului nostru, in mod deosebit fostei biserici medievale, al carei protector a fost Sfantul Ștefan I. al Ungariei, și al carei turn – ce s-a pastrat pana azi – este un simbol prin excelența al municipiului Baia Mare. Vineri, 19 august, la ora 18.00 grupul de artiști Piano Quartet din Budapesta va susține un recital muzical la pian in sala festiva a Colegiului…