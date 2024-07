Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Bacau va discuta in ședința din 4 iulie propunerea de a preda cladirile fostului Liceu Letea catre Arhiepiscopia Romanului și Bacaului pentru inființarea unui liceu teologic In cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacau, programata pentru data de 4 iulie 2024, se va dezbate…

- Astazi, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacau a gazduit ședința lunara a Autoritații Teritoriale de Ordine Publica (ATOP), unde participanții au beneficiat de o serie de prezentari menite sa sublinieze importanța și activitatea Jandarmeriei Romane. Evenimentul a inclus detalii despre atribuțiile…

- La Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacau a fost vernisata Expoziția „IA, tradiție și nostalgie”, ajunsa la ediția a III-a și dedicata Zilei Universale a Iei, marcata in fiecare an pe 24 iunie, de Sanziene. Modelele de pe iile pictate sunt reinterpretate, sub coordonarea profesoarei Raluca-Luiza…

- Teatrul de Vara “Radu Beligan” din Bacau va fi, pentru doua zile, centrul tradițiilor și culturii romanești, gazduind cea de-a doua ediție a Festivalului Național de Coregrafie și Folclor “Petre Vlase”. Evenimentul va avea loc pe 26 și 27 iunie 2024, incepand cu ora 17:00. Festivalul, organizat sub…

- Inaltpresfințitul (IPS) Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului, a binecuvantat, sambata, 18 mai, lucrarile de reabilitare a ansamblului ecleziastic de la Chiticeni (comuna Secuieni), finalizate recent. Prin aceste lucrari au fost restaurate Biserica „Sfantul Dimitrie, izvoratorul de Mir”…

- Iubitului nostru cler, cinului monahal si tuturor dreptmaritorilor crestini din aceasta de Dumnezeu pazita si binecuvantata eparhie, har, mila si pace de la Induratorul Dumnezeu, iar de la noi parinteasca dragoste! Hristos a inviat! Articolul Scrisoare pastorala la Sarbatoarea Invierii Domnului a Arhiepiscopul…

- Sub auspiciile Inaltpreasfințitului Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului, și sub indrumarea parintelui inspector de specialitate, prof. dr. Adrian Alexandrescu, a avut loc sambata, 20 aprilie 2024, etapa județeana a Olimpiadei Interdisciplinare “Cultura și Spiritualitate Romaneasca”…