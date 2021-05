Parodia clipurilor de promovare a campaniei de vaccinare. Personajul principal: Mugur Mihăescu Mugur Mihaescu parodiaza clipurile pro-vaccinare ale miniștrilor din cabinetul premierului Florin Cițu. „Vaccinul pentru mine conține 200.000 de locuri de munca șterse cu buretele intr-o seara, un milion de oameni aruncați in saracie. Vaccinul, pentru mine, conține un milion de oameni aruncați in saracie. Vaccinul pentru mine conține cenzura celor care au indraznit sa conteste ordonanțele. Vaccinul contine pentru mine oamenii arși in spitale și pentru care nu a raspuns nimeni. Vaccinul, pentru mine, conține reacțiile aberante și ordonanatele aberante prin care puteai fi saltat de pe strada la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Mugur Mihaescu a acceptat provocarea lansata de premierul Florin Cițu și a raspuns intr-un clip postat pe contul sau de Facebook, ca pentru el vaccinul conține șomeri, saracie, oameni morți in...

- Vaccinul contine viata si normalitate si energia planurilor facute impreuna, lucrurile simple care ne conecteaza la ceilalti si revenirea la normal care ne-a lipsit atat de mult in lunile de pandemie, afirma ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, intr-un clip video postat, sambata, pe…

- Vaccinul contine viata si normalitate si energia planurilor facute impreuna, lucrurile simple care ne conecteaza la ceilalti si revenirea la normal care ne-a lipsit atat de mult in lunile de pandemie, afirma ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, intr-un clip video postat, sambata,…

- Miniștrii Sanatații, Culturii, Internelor și Agriculturii au raspuns provocarii lansate de premierul Florin Citu și au postat pe Facebook cate un videoclip in care explica ce reprezinta pentru ei vacc...

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, marti, o sedinta de lucru cu prim-ministrul Florin Citu si membri ai Guvernului pe tema campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, a anuntat Administratia Prezidentiala.

- De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, un numar de 2.523.620 de persoane s-au vaccinat impotriva coronavirusului. In total, in urma vaccinarii au fost constatate 12.711 de reacții adverse. Cu vaccinul produs de cei de la PfizerBioNTech au fost vaccinate 1.883.547 de persoane, cu cel…

- Campania de vaccinare din Chile, aflata in plina desfasurare si bazata in principal pe serul Coronavac, produs in China, a demonstrat o eficacitate de numai 56,5% impotriva riscului de infectare cu SARS-CoV-2 la doua saptamani dupa administrarea celei de-a doua doze, dar niciun efect semnificativ dupa…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a publicat raportul pe care l-a inaintat premierului Florin Cițu cu activitatea sa de cand este in Guvern. Printre realizarile lui Vlad Voiculescu se afla și tiparirea unor plicuri poștale cu mesajul “Om cu om, oprim pandemia”, intocmirea unei broșuri cu intrebari…