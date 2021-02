Stiri pe aceeasi tema

- Parma a obținut un punct din duelul cu Udinese, scor 2-2. Valentin Mihaila (21 de ani) a fost titular la galben-albaștri, in timp ce Dennis Man (22 de ani) a prins ultimele 25 de minute ale meciului. In premiera titular in Serie A pentru Parma, Mihaila a avut o prima repriza buna, in care a obținut…

- Parma și Udinese se intalnesc azi, de la ora 13:30, in runda cu numarul 23 din Serie A. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Potrivit Gazzetta dello sport, Valentin Mihaila va fi titular la „cruciați”. Ar fi prima partida inceputa…

- Roberto D'Aversa (45 de ani), antrenorul celor de la Parma, a vorbit despre integrarea celor doi romani, Valentin Mihaila (21 de ani) și Dennis Man (22 de ani). Parma - Udinese e programat duminica, de la ora 13:30, liveTEXT pe GSP.ro Roberto D'Aversa a vorbit pe larg despre situația tinerilor din…

- Kyle Krause, patronul celor de la Parma, a vorbit despre transferurile lui Valentin Mihaila (21 de ani) și Dennis Man (22 de ani). Man și Mihaila pot fi vazuți la treaba luni, de la ora 21:45, in duelul dintre Verona și Parma. „Avem un nucleu de baza, format din oameni cu mare experiența. I-am pastrat…

- Dennis Man și Valentin Mihaila au jucat duminica la Parma, in eșecul suferit de italieni cu Bologna, scor 0-3. Man a intrat imediat dupa pauza, Mihaila in minutul 70. Ambii la 0-2. Publicația Tuttomercatoweb a apreciat ca fiind mai buna evoluția fostului jucator de la Craiova. Alaturi de Kucka, Mihaila…

- Atacantul roman Dennis Man, transferat recent de la FCSB la Parma, a declarat, joi, la prezentarea sa oficiala, ca idolul sau este Adrian Mutu, care a jucat si el la echipa italiana, potrivit Agerpres. "Fiind roman, trebuie sa spun ca Mutu m-a inspirat foarte mult cand eram copil, iar acum…

- Roberto D'Aversa l-a inclus pe Dennis Man in lotul de 24 al ”cruciaților” pentru meciul de maine cu Napoli (ora 19:00). Valentin Mihaila este și el Astazi, la nici 24 de ore dupa ce Dennis Man a semnat cu Parma, antrenorul echipei emiliene l-a convocat pentru urmatorul meci din Serie A. Debutul era…

- Gigi Becali a dezvaluit ca va retrage el toata suma din transferul lui Dennis Man (22 de ani) la Parma, aproape 10 milioane de euro, dupa ce va achita și catre UTA procentul de 11%, moment in care patronul nu va mai figura cu nici o creanța catre FCSB in contabilitatea oficiala a clubului pe care il…