- Parma, cu Dennis Man (24 de ani) și Valentin Mihaila (23) introduși pe teren in repriza secunda, a fost invinsa de Cagliari in turul semifinalelor barajului de promovare in Serie A, scor 2-3, dupa ce a condus cu 2-0! Desfașurarea partidei amintește puternic de meciul care i-a adus Farului titlul in…

- Valentin Mihaila a comis un penalty in partida dintre Cagliari si Parma, din semifinalele play-off-ului de promovare in Serie A, exclusiv in AntenaPLAY. Mijlocasul roman a inceput ca rezerva duelul, iar la scurt timp dupa ce a fost trimis in teren, si-a faultat un adversar in propriul careu. Partida…

- Cagliari – Parma s-a incheiat 3-2, de la scorul de 0-2. Cagliari si Parma s-au intalnit in turul semifinalelor play-off-ului de promovare in Serie A. Duelul de pe Unipol Domus Stadium a fost exclusiv in AntenaPLAY. Cagliari lupta pentru promovare dupa doar un an de Serie B, iar Parma vrea sa urce pe…

- Cagliari - Parma, meci contand pentru prima mansa a semifinalelor din play-off-ul de promovare in Serie A, este programat, marti, 30 mai, de la ora 21:30, pe Sardegna Arena, si va fi transmis in direct de platforma de streaming Antena Play (returul se va juca pe 3 iunie 2023).

- Parma – Cagliari si Bari – Sudtirol sunt semifinalele play-off-ului de promovare in Serie A. Ambele dueluri vor fi live video exclusiv in AntenaPLAY, in format tur-retur. Cagliari este ultima echipa care s-a calificat in semifinalele play-off-ului de promovare pe prima scena a fotbalului itaian. Formatia…

- Etapa dramatica in Serie B! Echipa romanilor Dennis Man si Valentin Mihaila, Parma, a prins in-extremis locul 4 dupa ultima etapa din Serie B. Astfel, Parma va juca in semifinale in playoff-ul de promovare in Serie A. Palermo a ratat dramatic calificarea in playoff, intr-un meci transmis LIVE exclusiv…

- Parma a fost depunctata in Serie B! Totul s-a intamplat ca urmare a unei greseli uluitoare comise de conducatorii clubului. Acestia ar fi platit tarziu impozitul pe luna februarie, si ca urmarea trupei lui Valentin Mihaila si Dennis Man i se va scadea un punct in clasament. Parma lupta pentur o pozitie…

- Adrian Benedyczak a marcat un gol spectaculos in Parma – Modena 1-1. Colegul lui Dennis Man si Valentin Mihaila a inscris cu un voleu de efect. Meciul a fost LIVE exclusiv in AntenaPLAY. In varsta de 22 de ani, varful polonez al lui Parma a impresionat in Parma – Modena 1-1. Adrian Benedyczak, gol spectaculos…