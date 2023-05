Stiri pe aceeasi tema

- Aflata pe locurile care duc in play-off-ul pentru promovarea in Serie A, Parma a fost depunctata. Echipa lui Valentin Mihaila și Dennis Man a pierdut un punct. Presa din Italia scrie ca Parma, locul 6, cu 51 de puncte, a fost sancționata cu pierderea unui punct. Conducerea clubului a platit cu intarizere…

- Parma Calcio remizat in ultima etapa din Serie B. Formația pentru care evolueaza Dennis Man și Valentin Mihaila a terminat la egalitate cu Benevento, scor 2-2 și a terminat partida in inferioritate numerica.

- Serie B: Parma a invins pe Cagliari, scor 2-1.Echipa italiana Parma a invins sambata, pe teren propriu, formatia Cagliari, scor 2-1. Golul victoriei a fost marcat de romanul Dennis Man, iar Valentin Mihaila a ratat un penalti. Meciul a contat pentru etapa a 34-a din Serie B, informeaza News.ro.…

- Olimpiu Moruțan (23 de ani), mijlocașul celor de la Pisa, ar putea fi cumparat de la Galatasaray cu 5,5 milioane de euro daca Parma promoveaza, iar echipa toscana ramane in Serie B. „Daca ar veni la Parma, aș marca și eu mai mult”, declara Dennis Man (24 de ani), dupa meciurile naționalei. Legiunea…

- Adrian Benedyczak a marcat un gol spectaculos in Parma – Modena 1-1. Colegul lui Dennis Man si Valentin Mihaila a inscris cu un voleu de efect. Meciul a fost LIVE exclusiv in AntenaPLAY. In varsta de 22 de ani, varful polonez al lui Parma a impresionat in Parma – Modena 1-1. Adrian Benedyczak, gol spectaculos…

- Ciprian Marica (37 de ani), unul dintre acționarii liderului din Superliga, Farul Constanța, il compara pe Adrian Mazilu (17 ani), extrema „marinarilor”, cu Dennis Man și Valentin Mihaila, fotbaliștii celor de la Parma, locul 7 in clasamentul din Serie B. Fostul atacant al echipei naționale crede ca…

- Cei doi romani de la Parma, Dennis Man și Valentin Mihaila, trec printr-o perioada nefasta in Serie B. Fostul FCSB-ist a jucat numai o repriza, dupa pauza, iar ex-olteanul are acum probleme și cu o apendicita. Parma a ieșit din zona de play-off, dupa eșecul de la Como (0-2), picand pe locul 9. Sambata,…

- Valentin Mihaila (23 de ani) s-a accidentat și a parasit terenul in lacrimi, in minutul 14 al meciului Parma și Genoa, din runda cu numarul 23 de Serie B. Ghinioanele se țin lanț pentru Valentin Mihaila. Mai mult accidentat decat apt din momentul transferului in Italia, fostul mijlocașul de la CS Universitatea…