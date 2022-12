Stiri pe aceeasi tema

- „Partidul Național Liberal are soluția pentru combaterea deficitului de forța de munca al conducatorilor profesioniști din Romania. Am scazut varsta minima de obținere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE si D, DE. Legea a fost aprobata astazi de catre Parlament prin proiectul de lege…

- Alina Gorghiu, presedintele interimar al Senatului anunta ca s-a votat in Parlament un proiect de lege al PNL prin care scade varsta minima de obtinere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE de la 21 de ani la 18 ani, respectiv de la 24 ani la 21 ani pentru categoriile D, DE. „Vesti…

- In cadrul intalnirii Comisiei pentru Buget, Finante si Banci din cadrul Camerei Deputatilor, ce a avut loc astazi, 8 noiembrie, s a supus spre dezbatere si o lege de completare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28 1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for decizional, o modificare adusa Codului Rutier, prin care le ofera noi atribuții polițiștilor locali. Astfel, polițistul local ar urma sa aiba dreptul sa ceara datele de identificare ale șoferilor care incalca codul rutier, dar și sa dea amenzi…

- Guvernul condus de liberalul Nicolae Ciuca a aprobat miercuri, 19 octombrie, Ordonanta de urgenta pentru prelungirea cu sase luni a mandatelor membrilor conducerii Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei, care expira pe 23 octombrie. Concret, actualul șef al ANRE, Dumitru Chirița,…

- Președinta interimara a Senatului, Alina-Ștefania Gorghiu, a participat, miercuri, 12 octombrie a.c., la Bruxelles, la reuniunea președintelor parlamentelor Uniunii Europene. Alina Gorghiu a fost invitata de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președinta Camerei Deputaților a Republicii…

- Guvernul face primii pasi pentru o reforma administrativa a Romaniei, potrivit unui document pe care il dezbate in aceste zile. Este vorba de Legea de completare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Documentul este semnat de cei doi sefi ai Senatului si ai Camerei…