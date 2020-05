Parlamentul vietnamez mulțumește Ministerelor Economiei și de Externe din România, pentru semnarea acordurilor EVFTA și EVIPA cu UE „EVFTA a fost una dintre cele mai importante oferte semnate vreodata de Vietnam, marcand o noua era de comerț și cooperare cu Europa, precum și consolidarea eforturilor de integrare globala a țarii”, s-a auzit in Parlamentul de la Hanoi. Vicepreședinte Adunarii Naționale (NA) Dặng Thị Ngọc Thịnh a declarat ca Acordul de liber schimb UE-Vietnam (EVFTA) a fost un acord global și echitabil care a reprezentat atat Vietnamul, cat și drepturile și interesele UE, in cadrul ultimei reuniuni a Adunarii Naționale din Vietnam. Și a ținut sa mulțumeasca Romaniei... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

