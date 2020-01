Stiri pe aceeasi tema

- Armata braziliana a suplimentat vineri numarul militarilor de la granița cu Venezuela, la doar o zi dupa descoperirea a cinci soldați venezueleni care dezertasera în Brazilia, informeaza Mediafax, citand Reuters. Ministerul Apararii de la Brasilia a anunțat, prin intermediul unui comunicat,…

- Președintele PER, Danuț Pop, susține ca Parlamentul și Guvernul sunt mesele de ping- pong intre partidele de la putere si opozitie.''Se spune ca dupa razboi, mulți viteji se arata. Mai ales in confruntarile politice. Parlamentul și Guvernul sunt mesele de ping- pong intre partidele de la putere…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a insarcinat joi Parlamentul sa gaseasca un premier, pentru a scoate Israelul dintr-un impas politic unic in istoria sa si a evita organizarea unui al treilea scrutin in mai putin de un an, relateaza AFP.

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, l-a indemnat sambata pe Juan Guaido "sa elibereze" Venezuela, intr-un moment in care opozantul incearca sa isi mobilizeze din nou trupele lansand un apel la o manifestatie contra presedintelui socialist Nicolas Maduro, noteaza AFP. "Doresc din tot sufletul…

- Guvernul interimar al Boliviei va expulza diplomatii venezueleni aflati la post in La Paz pentru ca au "incalcat regulile diplomatiei amestecandu-se" in problemele interne ale acestei tari andine, a anuntat vineri sefa diplomatiei boliviene, Karen Longaric, citata de AFP. "Vom da un termen…

- Conform documentului, ”de-a lungul celor trei saptamani de la alegerile de pe 20 Octombrie, o operațiune sofisticata organizata de sectoarele rasiste radicale ale opoziției politice, mass-mediei private, ambasada SUA și Organizația Staelor Americane, a incercat sa intoarca in timp societatea biliviana…

- Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curtii Constitutionale, afirma ca Parlamentul il poate suspenda pe presedintele Klaus Iohannis chiar daca acesta este pe final de mandat. Zegrean este de parere ca, desi nu exista o obligatie constitutionala in acest sens, Iohannis si Dancila ar trebui sa-si…

- Saptamana demareaza cu noi consultari, la Palatul Cotroceni, intre presedintele Klaus Iohannis si partidele parlamentare, pentru desemnarea unui nou premier, dupa caderea Guvernului Dancila, prin motiune de cenzura. Presedintele a anuntat, deja, ca cel tarziu marti va anunta premierul desemnat. In urma…