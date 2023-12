Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a declarat ca Romania are o experiența extrem de valoroasa in ceea ce privește lupta impotriva marii corupții, cu rezultate absolut remarcabile, dar inca are o problema, așa cum multe țari europene au, cu recuperarea banilor furați.…

- Procuratura Anticorupție anunța despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, a doua cauze penale de invinuire a șase persoane, pentru spalarea banilor in proporții deosebit de mari și escrocherie in proporții mari, acțiuni soldate cu prejudiciu de…

- Comisia Europeana a decis sa inițieze o procedura de constatare a neindeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere in intarziere Romaniei și o scrisoare suplimentara de punere in intarziere Slovaciei pentru transpunerea incorecta a celei de a 4-a și a celei de a 5-a Directive privind…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a scapat, pentru moment, de procesul in care era acuzat de frauda la vot, dupa ce a votat, deși nu avea dreptul, la „Referendumul pentru Familie” din 2018. Decizia poate fi atacata in 10 zile. Azi, omul de afaceri a aflat primul verdict in procesul in care era acuzat de frauda…

- Parlamentul Republicii Moldova va gazdui, in premiera, simbata, 4 noiembrie, reuniunea președinților Comisiilor pentru afaceri ale UE și ai Comisiilor pentru afaceri externe din țarile Uniunii Europene. Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Legislativului, evenimentul cu genericul „United4Moldova”…

- Ivanka Trump va trebui sa depuna marturie intr-un dosar de frauda in afaceri intentat impotriva tatalui și fraților ei, a decis vineri, 27 octombrie, un judecator din New York, informeaza BBC News.Anterior, ea a incercat sa evite marturia in fața instanței, argumentand ca s-a mutat din oraș și nu mai…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul 364 88 2022, care are ca obiect anularea actului emis de autoritatile publice locale HCL nr. 310 18.10.2018. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 02.10.2023, data ultimei modificari fiind 03.10.2023, pe sectia de contencios administrativ…

- In cadrul schemei, cunoscuta sub denumirea de ”cum-ex”, sau eliminarea dividendelor, bancile si investitorii tranzactionau rapid actiuni ale companiilor, in jurul zilei de plata a dividendelor, estompand proprietatea de actiuni si permitand mai multor parti sa recupereze in mod fals reduceri de impozit…