Stiri pe aceeasi tema

- Comisia protecție sociala, sanatate și familie a susținut inițiativa legislativa a unui grup de deputați privind instituirea voucherelor pentru formare profesionala. Proiectul de modificare a Legii cu privire la promovarea ocuparii forței de munca și asigurarea de șomaj va fi propus pentru aprobare…

- Micii producatori și Intreprinderile mici și mijlocii (IMM) vor fi protejați prin lege contra practicilor comerciale neloiale. Parlamentul a aprobat, astazi, proiectul de modificare a Legii cu privire la comerțul interior, Legii concurenței și Codului contravențional, in prima lectura. Documentul are…

- Proiectul de modificare a Legii privind evaluarea impactului asupra mediului, Legii privind evaluarea strategica de mediu și Legii privind expertiza ecologica a fost aprobat, astazi, in prima lectura. Documentul asigura transpunerea in legislația naționala a prevederilor actelor UE in domeniul mediului.…

- Membrii Comisiei mediu și dezvoltare regionala au examinat, in cadrul ședinței de astazi, PROIECTUL de lege privind emisiile industriale. Proiectul asigura transpunerea in legislația naționala a prevederilor Directivelor Europene privind emisiile industriale și cele privind limitarea emisiilor in atmosfera…

- Parlamentul va examina, in prima lectura, proiectul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe. In cadrul ședinței de astazi, membrii Comisiei cultura, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media au aprobat raportul pentru aceasta inițiativa legislativa. Documentul a fost elaborat pentru…

- Parlamentul va examina modificarea Legii cu privire la proprietatea publica a unitaților administrativ-teritoriale Bunurile imobile transmise in contul cotelor-parți valorice din patrimoniul fostelor intreprinderi agricole vor putea fi inregistrate dupa unitatea administrativ-teritoriala. Raportul pentru…

- Bunurile imobile transmise in contul cotelor-parți valorice din patrimoniul fostelor intreprinderi agricole vor putea fi inregistrate dupa unitatea administrativ-teritoriala. Raportul pentru un proiect de lege care prevede acest lucru a fost aprobat de catre membrii Comisiei administrație publica, in…

- Cotidianul a obtinut de la CNSAS concluziile unei anchete interne din care reiese clar ca Germina Nagaț, fost director de Investigații la CNSAS in perioada 2001-2018, nu a admis colaborarea lui Traian Basescu cu Securitatea cu toate ca avea toate datele la dispoziție. Documentul primit de la CNSAS…