- Cozi s-au format luni în fata principalului spital din Budapesta cu persoane care vor sa se vaccineze împotriva COVID-19, în conditiile în care Ungaria a oferit pentru prima data posibilitatea ca oamenii sa se vaccineze fara sa se înregistreze în prealabil, pe fondul…

- Premierul ungar Viktor Orban a fost reales presedinte al Fidesz, in cadrul celui de-al 29-lea congres al partidului, care a avut loc, duminica, la Budapesta, informeaza MTI. Orban este de 25 de ani lider al Fidesz. La congresul Fidesz, Viktor Orban a spus, potrivit Reuters, ca Ungaria nu va…

- Ungaria nu va parasi Uniunea Europeana, dar va rezista tentativelor Bruxelles-ului de a-și eroda suveranitatea, a declarat duminica premierul Viktor Orban partidului sau Fidesz, relateaza Reuters.Naționalistul Orban, care se confrunta cu alegeri parlamentare anul viitor, a fost reales duminica președintele…

- Alianta formata din sase partide de opozitie din Ungaria are un avans de patru puncte procentuale fata de formatiunea de guvernamant Fidesz, in perspectiva alegerilor parlamentare de anul viitor, indica un sondaj de opinie publicat miercuri de ZRI Zavecz Research, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Ungaria ar trebui sa-si intareasca legaturile cu Uniunea Europeana, sa-si puna economia pe calea adoptarii monedei euro si sa se alature Parchetului European (EPPO) pentru a dezradacina coruptia, a declarat pentru Reuters candidatul comun al opozitiei ungare la functia de prim-ministru. Peter Marki-Zay,…

- Alegerile parlamentare din primavara viitoare din Ungaria vor insemna a opta intre "Orban si Europa", miza fiind accesul Ungariei la fondurile Uniunii Europene, a indicat principalul candidat al opozitiei ungare in perspectiva acestui scrutin, transmite miercuri agentia Reuters. Klara Dobrev,…