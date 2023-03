Parlamentul Ungariei a votat legea ce permite aderarea Finlandei la NATO Parlamentul Ungariei, dominat de formatiunea premierului nationalist Viktor Orban, a aprobat luni proiectul de lege care permite aderarea Finlandei la NATO odata ce aplicatia acesteia va fi ratificata de toate cele 30 de tari membre ale Aliantei Nord-Atlantice, relateaza Reuters si AFP, citate de Agerpres. Aderarea Suediei la NATO ramane o problema Decizia pune capat tergiversarilor de luni de zile ale partidului de guvernare FIDESZ in aceasta chestiune. Aderarea Finlandei la NATO a fost ratificata cu o larga majoritate de 182 de voturi din 199 de mandate.Proiectul de lege privind aderarea Suediei… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

