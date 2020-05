Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Ungariei a respins marti ratificarea unui tratat international menit sa protejeze mai bine femeile impotriva violentelor, insa perceput de guvernul lui Viktor Orban drept modalitate de promovare a "ideologiei de gen distructive" si a "migratiei ilegale", informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Partidul maghiar de guvernamant Fidesz, condus de Viktor Orban, condamna cu fermitate declaratia antimaghiara a presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, scrie joi hirado.hu. De asemenea, Fidesz solicita presedintelui Romaniei sa-si ceara scuze maghiarilor, se arata intr-un comunicat remis de catre…

- Comisia Europeana a deschis miercuri o noua procedura de infringement impotriva Poloniei din cauza unei legi ce permite sanctionarea judecatorilor care critica reformele controversate ale justitiei introduse in tara, renuntand sa ia o decizie similara in privinta Ungariei pentru prerogativele extinse…

- O judecatoare din Noua Zeelanda a respins pretentiile unui barbat ca izolarea legata de coronavirus in tara face din el o persoana detinuta ilegal, relateaza joi dpa. Intr-o hotarare data publicitatii joi, judecatoarea Mary Peters a declarat ca barbatul si familia sa nu au fost supusi detentiei si a…

- Paisprezece tari membre ale Uniunii Europene au avertizat joi impotriva incalcarii statului de drept in blocul comunitar pe motivul luptei impotriva pandemiei de COVID-19, intr-un moment in care premierul ungar Viktor Orban si-a acordat puteri aproape nelimitate in cadrul starii de urgenta, relateaza...

- Premierul ungar Viktor Orban urmeaza sa obtina luni unda verde a Parlamentului, care-i acorda puteri radical consolidate in cadrul unei stari de urgenta pe o durata nedeterminata, pe care opozitia o considera ”disproportionata” in lupta impotriva noului coronavirus, relateaza AFP.

- KMG International, prin subsidiara Rompetrol Moldova, va dona 6.500 litri de combustibil autoritatilor locale din Chisinau, Soroca, Hancesti, Balti si Ungheni, potrivit unui comunicat al companiei.Scopul actiunii este acela de a sustine eforturile in combaterea raspandirii virusului COVID-19,…

- ''Pandemia a condus la o proliferare a comentariilor ofensatoare si a discursurilor de incitare la ura indreptate impotriva persoanelor varstnice pe retelele de socializare, care sunt semne ale unei resentiment intergenerational in crestere'', a mentionat Mijatovic intr-un comunicat.Ea s-a declarat…