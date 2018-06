Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ucrainean l-a demis joi pe ministrul finantelor Oleksandr Daniliuk, unul dintre principalii negociatori ai Kievului cu Fondul Monetar International (FMI), victima a unui conflict cu seful guvernului, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. In total, 254 de deputati, minimul necesar fiind…

- Ministrul ucrainean al Finantelor, Oleksandr Daniliuk, a acuzat miercuri ca i s-a cerut sa tolereze "coruptia politica" ori sa demisioneze, in contextul in care premierul Volodimir Groisman a depus o solicitare formala in Parlament prin care cere demiterea lui, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul ucrainean Volodimir Groisman a amenintat luni cu demisia in cazul in care nu se adopta rapid masuri anticoruptie-cheie promise Occidentului, un nou semn al dificultatilor Kievului in consolidarea luptei impotriva acestui flagel, relateaza AFP conform News.ro . ”Sunt profund convins ca aceasta…

- Ministrul german al Finanțelor a condamnat decizia Statelor Unite de a impune tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu, caracterizand-o drept "greșita" și "ilegala" și afirmand ca UE va lua contramasuri, relateaza site-ul agenției Dpa, conform Mediafax.Tarifele au intrat in vigoare…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,28%, cel mai mare nivel din 24 octombrie 2014, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). http://evz.ro/rata-credite-lei-mareste.html

- Premierul Viorica Dancila, ministrul Sanatații, Sorin Pintea, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, au discutat luni cu managerii spitalelor pe tema salarizarii din sistemul de sanatate și a modalitații de aplicare a sporurilor. ”Am…

- Ministrul de Finante al Chinei a anuntat vineri ca va elimina impozitele pe profit pentru producatorii de cipuri pentru a dezvolta acest sector si a limita dependenta de cipuri aduse din import, pe fondul tensiunilor comerciale cu SUA, relateaza Mediafax . Masura vine in timp ce Statele Unite iau…

- Rusia a denuntat vineri o ”ingerinta” a Kievului in afacerile sale interne, dupa ce autoritatile ucrainene au decis sa le interzica alegatorilor rusi accesul in consulate ale tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, scrie AFP. Aceasta decizie ”nu poate provoca nimic altceva…