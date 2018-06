Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratul Eugen Teodorovici a fost luni, la Parlament, dar de aceasta data pentru a fi prezent la dezbaterea motiunii simple initiate de liberali la adresa sa, in calitatea sa de ministru al Finantelor. Prin intermediul demersului sustinut de 66 de deputati PNL, denumit “Harababura fiscala PSD-ALDE…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins, cu 164 de voturi „pentru”, 86 „impotriva” si sase abtineri, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, informeaza Digi 24.Este ce-a de-a doua motiune depusa de PNL impotriva ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, dupa…

- Conducerea Universitatii din Bucuresti solicita demiterea ministrului Educatiei, Valentin Popa, avand in vedere ''masurile controversate'' luate de acesta, care ''au afectat grav sistemul de invatamant...

- Reprezentantii conducerii Universitatii din Bucuresti solicita demiterea ministrului Educatiei, Valentin Popa, precizand ca masurile luate de demnitar au afectat grav sistemul de invatamant superior din Romania. Decizia vine la o zi dupa ce si UBB Cluj a cerut demisia lui Popa.

- Liberalii depun luni motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, a spus deputatul PNL de Alba Florin Roman. „Astazi (n.r. luni) depunem motiunea simpla indreptata impotriva ministrului Sanatatii prin care cerem demiterea doamnei Pintea. In opinia PNL, doamna Pintea, cea care a nasit…

- Moțiunea simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb va fi dezbatuta și votata, marți, in Senat. In document, Opoziția cere demisia ministrului, pentru eșecul atragerii de fonduri europene. Parlamentarii PNL și PMP atrag atenția ca am trecut de jumatatea programarii financiare 2014-2020,…

- Pensionarii, dar si multe categorii de bugetari trebuie sa astepte pana dupa Pasti pentru a-si primi banii cuveniti. Nu acelasi lucru se intampla si cu parlamentarii, care isi primesc indemnizatiile in aceasta saptamana. Deputatii si senatorii au primit miercuri, 4 aprilie, sumele pentru transport si…

- Parlamentarii de la Viena au votat ridicarea interdicției privind fumatul in baruri și restaurante, care ar fi urmat sa intre in vigoare in luna mai, in ciuda unei petiții care a strans peste 545.000 de semnaturi.