Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ucrainean a aprobat marti o lege ce reglementeaza suspendarea activitatii partidelor politice considerate ''pro-ruse'', o masura care este in vigoare din 20 martie, dupa ce a fost aprobata de Consiliul de Securitate Nationala si Aparare, informeaza EFE. Legea permite suspendarea activitatii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri Japoniei sa creasca presiunea sanctiunilor asupra Rusiei prin introducerea unui embargou comercial asupra marfurilor rusesti. In discursul sau, președintele ucrainean a criticat ONU și a invocat amintirile despre dezastrul nuclear de la Fukushima…

- Consiliul national de securitate si aparare al Ucrainei a interzis activitatea partidelor politice pro-ruse in perioada in care legea martiala este in vigoare, transmit dpa și Agerpres. Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat decizia intr-un mesaj video sambata seara. "Activitatile…

- Autoritatea Electoral Permanent (AEP) aduce la cunotin public valoarea subveniilor virate de AEP în contul fiecrui partid politic în luna martie 2022 în urma aplicrii prevederilor Legii nr. 3342006 privind finanarea partidelor politice i a campaniilor electorale ale Normelor metodolog...

- Parlamentul ucrainean a adoptat miercuri seara cu o majoritate de voturi instituirea starii de urgența la nivel national in fata amenintarii unei invazii ruse, relateaza AFP. Un total de 335 de deputati au votat pentru aceasta masura propusa de presedintele Volodimir Zelenski si sustinuta in cursul…

- Consiliul de Securitate Nationala si Aparare al Ucrainei (SNBO) a cerut miercuri instituirea starii de urgenta pe intreg teritoriul tarii in contextul a ceea ce considera a fi drept agresiune rusa, cu exceptia regiunilor Donetk si Lugansk, care se afla deja sub o administratie politico-militara,…

- Politica noastra interna intra pe zi ce trece la apa prin lipsa proiectului de țara. Politicienii ajunși la București, pe valurile negre ale alegerilor, se comporta la fel cu europarlamentarii la Bruxelles, afiliindu-se unor cauze de grup, minore și vadit contrare nevoilor țarii. Avem un președinte…

- Polițiștii sunt nemulțumiți pentru ca li s-a impus sa efectueze unele sarcini cu specific medico-sanitar pentru care ei nu au pregatirea necesara. Aceasta este doar una dintre nemulțumirile angajaților din Poliția Romana. Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual…