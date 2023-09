Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Kiev a aprobat miercuri o lege prin care sunt facute publice declaratiile de avere si de interese ale demnitarilor din Ucraina, informeaza AFP. Conform parlamentarului Iaroslav Zelezniak, au votat „pentru” 341 din cei 450 de deputati.

- Omul de afaceri ucrainean, Igor Kolomoyski, este suspectat de deturnarea a 5,8 miliarde de hrivne. Aceasta este cea de-a treia acuzație adusa impotriva sa. La inceputul lunii septembrie, un tribunal ucrainean l-a arestat pe Kolomoyski cu posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune in valoare de 509 milioane…

- Rusia intra intr-un proces de tranziție a puterii odata Moartea șefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, estimeaza secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare din Ucraina, Oleksii Danilov.

- Prezența avioanelor F-16 pe campul de lupta din Ucraina ii va obliga pe strategii ruși sa planifice noi misiuni pentru a contracara aceasta noua amenințare pentru ei - misiuni care vor presupune zboruri suplimentare și care, la randul lor, inseamna ore in plus de zbor pentru avioanele militare ruse.…

- Parlamentul ucrainean a cerut președintelui georgian și parlamentelor statelor membre ale UE sa indeplineasca un gest umanitar și sa-l grațieze pe Mihail Saakașvili. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la deputatul poporului Oleksiy Goncharenko in Telegram. Potrivit acestuia, proiectul…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a reafirmat sambata, la Kiev, in prima zi a presedintiei spaniole a Consiliului UE, sprijinul Uniunii fata de Ucraina, al carei presedinte Volodimir Zelenski a deplans totusi lentoarea ajutorului militar promis de occidentali, transmite AFP. CITESTE SI BREAKING…

- Ninge pe Varful Omu, in plina vara. In unele zone de pe munte a nins destul de puternic, dupa cum arata imaginile postate pe internet de ghidul montan Sergiu Olteanu.Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat recent ca vremea se va schimba radical in toata țara.…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Potrivit oficialului ucrainean, care s-a intalnit cu ministrul roman de externe, Luminița Odobescu, companiile energetice au incasat mulți bani ca urmare a creșterii prețurilor dupa inceperea razboiului in Ucraina. Daunele aduse sistemului energetic al Ucrainei se ridica…