- ”Adoptarea acestei legi este in interesul statului și al societații”, spun autorii proiectului de lege in expunerea de motive, adaugand ca legea este necesara din cauza amenințarilor și pericolelor actuale la adresa cetațenilor Ucrainei. In plus de asta, Parlamentul de la Kiev a mai aprobat o lista…

- Rada Suprema, parlamentul ucrainean, a aprobat miercuri impunerea de sanctiuni impotriva a 351 de cetateni rusi, printre care deputatii care au votat pentru recunoasterea independentei teritoriilor controlate de separatisti si trimiterea de trupe ruse in estul Ucrainei, informeaza Reuters. Fii…

- Uniunea Europeana a aprobat marti o prima serie de sanctiuni impotriva Rusiei, care include interdictia de intrare pe teritoriul european a unor inalti oficiali rusi, limitarea accesului Moscovei la pietele financiare europene si un embargo comercial asupra regiunilor Donetk si Lugansk, informeaza…

- Letonia și Lituania fac apel la aliații occidentali sa impuna sancțiuni împotriva Rusiei și sa consolideze flancul estic al NATO, în contextul tensiunilor tot mai mari în privința Ucrainei, relateaza DPA, potrivit Agerpres cu referire la radiochisianu.md. Decizia de a menține…

- Rada Suprema a Ucrainei a votat cu o majoritate covarșitoare in favoarea unei moțiuni care spune ca regiunile Lugansk și Donețk, susținute de ruși, din estul Ucrainei nu ar trebui sa fie recunoscute ca state independente.

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, a pledat joi pentru impunerea de sanctiuni masive impotriva Rusiei in cazul unui atac militar asupra Ucrainei, exprimand preocupari ca Administratia de la Moscova ar putea ameninta chiar si tari

- Participanții la protestul violent „SaveFOP” din Ucraina au declarat acțiunea de protest de langa Rada Suprema „nedeterminata”. Afirmația ii aparține Galinei Kapitun, un participant la acțiune, informeaza publicația Ukrinform. „Ieri am fost batuți ilegal. Au folosit arme, gaz. Prin urmare,…

- Kremlinul a calificat miercuri drept „distructiva” ideea unor sanctiuni americane îndreptate personal împotriva presedintelui rus Vladimir Putin, mentionata cu o zi în urma de Joe Biden, în cazul unei invazii ruse în Ucraina. „Din punct de…