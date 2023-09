Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ucrainean l-a demis oficial marti, 5 septembrie, pe Oleksii Reznikov din functia de ministru al apararii, dupa ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca doreste inlocuirea sa in cadrul unei remanieri a conducerii pe timp de razboi , informeaza DPA. Asa…

- Decizia de a-l inlocui pe Oleksi Reznikov in funcția de ministru al apararii al Ucrainei s-a datorat in primul rand nevoii țarii de a avea o noua conducere pe fundalul unui conflict prelungit cu Rusia, informeaza publicatia "The New York Times", citand o declarație a unui oficial din administrația președintelui…

- Rustem Umerov a fost desemnat de președintele Zelenski in funcția de ministru al Apararii al Ucrainei, in locul lui Oleksii Reznikov. O mutare administrativa și politica surprinzatoare la Kiev, comenteaza corespondenții presei straine in capitala ucraineana. Despre noul ministru al Apararii s-a aflat…

- Președintele Volodimir Zelenski l-a propus pe Rustem Umerov pentru funcția de ministru al Apararii pe timp de razboi, in condițiile in care Oleksii Reznikov și-a dat luni demisia. Rustem este șeful principalei agenții de privatizare din Ucraina. Candidatura lui Umerov trebuie sa fie aprobata de Parlament…

- Rustem Umerov, care urmeaza sa-l inlocuiasca pe Oleksii Reznikov și va fi noul ministru al Apararii din Ucraina, este un membru important al comunitații tatare din Crimeea și a participat la negocierile sensibile cu Rusia, scrie The Guardian.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe ministrul Apararii. “Am decis sa-l inlocuiesc pe ministrul apararii al Ucrainei, Oleksiy Reznikov”, a scris liderul de la Kiev pe Telegram. “Saptamana aceasta, Parlamentul va trebui sa ia o decizie privind personalul. Vreau sa o prezint acum. Am…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, duminica seara, ca a decis sa il inlocuiasca pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, si ca va cere parlamentului in aceasta saptamana sa il numeasca pe Rustem Umerov, seful principalului fond de privatizare din Ucraina.

