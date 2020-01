Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul turc a autorizat joi interventia militara in Libia, votand in favoarea unui mandat de un an de desfasurare a trupelor in aceasta tara pe fondul escaladarii unui razboi civil, relateaza DPA. Motiunea a trecut cu 325 de voturi pentru si 184 impotriva. Era de asteptat ca ea sa fie aprobata…

- Turcia ar putea sa renunte la trimiterea de trupe in Libia daca fortele loiale comandantului Khalifa Haftar isi inceteaza ofensiva impotriva guvernului de la Tripoli, recunoscut de comunitatea internationala si se retrag, a declarat miercuri vicepresedintele turc Fuat Oktay, citat de Reuters.…

- Presedintia turca a trimis luni la examinare in Parlament o motiune care autortizeaza desfasurarea de militari turci in Libia in sustinerea Guvernului de Uniune Nationala de la Tripoli, aliatul Ankarei, vizat de o ofensiva a maresalului Kahlifa Haftar, puternicul rival al GNA, relateaza AFP, potrivit…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca țara sa va trimite trupe in Libia in cel mult o luna, in condițiile in care Guvernul recunoscut internațional de la Tripoli a facut o solicitare in acest sens, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Guvernul recunoscut internațional…

- ​​Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat joi ca parlamentul va examina în ianuarie o moțiune privind autorizarea trimiterii de trupe în Libia pentru a susține guvernul de uniune naționala împotriva forțelor mareșalului Khalifa Haftar care controleaza estul țarii. „Vom…

- Guvernul libian de uniune nationala (GNA), recunoscut de ONU si cu sediul la Tripoli, a anuntat joi "punerea in aplicare" a unui acord de cooperare militara semnat recent cu Turcia, deschizand calea unei interventii mai directe a Ankarei in Libia, comenteaza AFP. Turcia sprijina deja GNA…

- Aceasta intalnire intre Erdogan si al-Sarraj a avut loc duminica - cu usile inchise - la Istanbul, la cateva zile dupa ce Ankara a amenintat sa trimita trupe in Libia care sa-l sustina pe seful GNA, recunoscut de ONU.”Noi nu vom permite nimanui sa controleze Libia (...). Aceasta este o…

- Guvernul libian de Uniune Nationala (GNA) a semnat un nou acord militar cu Turcia, principalul sau sustinator in conflictul in care se confrunta cu fortele din estul Libiei, conduse de Khalifa Haftar, au anuntat joi autoritatile turce, informeaza AFP. Acordul "de cooperare militara si securitate" a…