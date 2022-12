Stiri pe aceeasi tema

- Mai este o zi pana la votul privind aderarea Romaniei la Schengen. Un vot favorabil maine ar aduce multe satisfacții romanilor și nu numai. Insa avem Austria, care se opune inca aderarii Romaniei. Ramane de vazut daca maine se va schimba ceva sau vom avea o amanare in privința aderarii țarii noastre…

- \"\"Cu cateva luni in urma eram mai optimist cu privire la un acord unanim al statelor europene asupra intrarii Croatiei, Romaniei si Bulgariei\"\" in spatiul Schengen, dar \"\"acum, cand chestiunea urmeaza sa fie decisa, atmosfera este diferita\"\", a remarcat Michel intr-un interviu acordat unui grup…

- Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI) al Uniunii Europene se va pronunta joi asupra aderarii Romaniei, Bulgariei si Croatiei la spatiul Schengen, conform agendei provizorii a reuniunii, desi cel putin doua tari au in continuare obiectii fata de aderarea Romaniei si

- Austria este singura tara din Uniunea Europeana care se mai opune aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. In schimb, Olanda este tot mai aproape de un vot pentru premierea Romaniei si Croatiei in spatiul de libera circulatie, nu insa si a Bulgariei, despre care considera ca nu intruneste conditiile necesare.…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a declarat, duminica, la Digi24, ca Romania nu are un termen limita pentru aderarea la Spațiul Schengen, facand referire la decizia cheie care va fi luata pe 8 decembrie de catre Consiliul Justiție și Afaceri Interne al UE și ca eforturile guvernului continua pana…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a dat asigurari miercuri, in timpul unei vizite oficiale in Croatia, ca va sustine aderarea acestei tari la spatiul Schengen, insa s-ar putea opune prin veto la aderarea Romaniei si Bulgariei, intrucat acestea nu fac suficiente eforturi pentru a opri migrantii ilegali,…

- Cine se opune intrarii in Schengen a Romaniei: „Nu este momentul sa votam asupra extinderii” Un vot asupra aderarii celor trei tari la spatiul Schengen este programat sa aiba loc pe 8 decembrie, in cadrul Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), noteaza DPA. O decizie in acest sens necesita unanimitate.…

- Parlamentul European a votat cu putin timp in urma o noua rezolutie pentru sustinerea aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul de libera circulatie Schengen, chiar de la 1 ianuarie anul viitor. Au fost 547 de voturi pentru, fata de doar 43 de abtineri si 49 de voturi impotriva. Rezolutia nu are insa…