- Scandalul provocat dupa ce deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat pe Facebook un clip filmat de o femeie internata intr-un spital din Cluj care ar fi primit la cina pateu cu viermi e departe de a se fi incheiat. Conducerea Spitalului de Copii din Cluj a finalizat deja propria ancheta, iar la scurt…

- "Avand in vedere cazul pacientului care venea din Romania depistat cu infecția respectiva in Italia ar trebui sa intram pe ultimii metri ai pregatirii noastre pentru astfel de cazuri in Romania. Citeva greșeli deja s au facut , haideți sa evitam producerea altora : 1. Nu mai publicați…

- ”PSD someaza Ministerul Sanatatii si Guvernul Romaniei sa ia in serios recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si sa ia toate masurile necesare preintampinarii raspandirii coronavirusului din China, inclusiv prin demararea unor campanii de informare a populatiei privind masurile de protectie…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, la Digi24, ca PSD are ca scop adoptarea proiectului PNL de eliminare a pensiilor speciale, proiect care risca sa fie declarat neconstituțional de catre CCR. Astfel, sesiunea extraordinara pe care intenționeaza sa o convoace PSD este ”o bataie de joc”, prin care…

- CHIȘINAU, 13 ian – Sputnik. Un copil de numai șase ani a murit din cauza virusului AH1N1. Informația a fost confirmata de șefa Direcției generale asistența sociala și sanatate, Tatiana Bucearschi. © Sputnik / Валерий МельниковAl doilea lot de vaccin antigripal a ajuns in Republica Moldova Potrivit…

- CHIȘINAU, 5 ian – Sputnik. Un accident grav s-a produs astazi pe traseul Chișinau-Leușeni, in apropiere de Condrița. © Photo : IGPAccidet grav la Condrița Un TIR a derapat de pe carosabil și s-a rasturnat. Informația a fost confirmata pentru Sputnik Moldova de ofițerul de presa al Inspectoratului…

- CHIȘINAU, 19 dec – Sputnik. Deputații au aprobat, astazi, in ședința Legislativului, un proiect de modificare a Legii privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar. © Sputnik / Miroslav Rotari Date noi: Cați moldoveni primesc „salarii in plic” și unde avem mai mulți șomeri Potrivit…

- Facebook a recunoscut ca strange informatii despre locul unde se afla fiecare dintre utilizatorii sai in permanenta, din ratiuni de securitate si in scopuri publicitare, indiferent daca acestia au activat sau nu geolocalizarea pe dispozitivele lor, transmite Agerpres. Informația a fost furnizata intr-o…