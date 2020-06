Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal adoptat miercuri de Camera Deputatilor nu se aplica pensiilor contributive, a precizat deputatul USR Claudiu Nasui potrivit Agerpres. "Parlamentul a reusit, in sfarsit, sa impoziteze pensiile speciale. Valul a…

- Parlamentul decide miercuri impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Proiectul PSD este susținut și de PNL, astfel, se contureaza o larga majoritatea pentru adoptarea legii in Camera Deputaților, for decizional.

- Deputații juriști au decis, marți, ca în cazul infractiunilor de evaziune fiscala sa se acorde o amenda daca prejudiciul nu depaseste 100.000 euro si este recuperat integral. Totodata, fapta de evaziune fiscala nu se mai pedepsește daca este platit prejudiciul plus 20% din totalul acestuia. Proiectul…

- In urma cu puțin timp, la ora 13, a inceput judecarea cererii prin care s-a solicitat recuzarea magistratului care analiza dosarul celor șase barbați cercetați pentru proxenetism și camata. Va reamintim, ieri, unul dintre avocații celor șase inculpați a depus o cerere pentru recuzarea judecatorului…

- Parlamentul a decis sa modifice legislatia privind zilele libere platite pe care parintii le pot lua, pentru a sta cu copiii, in perioadele in care scolile sunt inchise. Votul urmeaza sa fie dat miercuri, in plenul Camerei Deputatilor. In prezent, legea care acorda 75% din salariu parintelui care sta…

- În plina criza epidemiologica și financiara, PSD, PNL, USR, UDMR și PMP au anunțat ca vor și susțin impozitarea progresiva a pensiilor speciale. Cele cinci partide parlamentare au anunțat ca au depus proiecte de lege în acest sens. Demersul acestora apare în contextul în care,…