Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor putea face sesizari online privind masinile abandonate pe spatiul public. Parlamentul a aprobat modificarea si completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului. Prin proiectul de HG, care mai trebuie…

- Senatul a adoptat tacitun pro iect legislativ initiat de parlamentari de la PNL care prevede ca minorii care au implinit 16 ani pot calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali. Proiectul de modificare a legilor actuale va fi supus dezbaterii in Camera Deputaților,…

- Legea martiala din Ucraina, impusa din cauza invaziei ruse, a fost extinsa de Parlamentul de la Kiev pentru alte 90 de zile, informeaza dpa. Potrivit mass-media ucrainene, 348 de parlamentari au votat marti in favoarea celei de-a cincea extinderi, mult peste cele 226 de voturi necesare. Totodata, a…

- Comisia Europeana a cerut Croatiei, Romaniei si Ungariei sa prezinte rapoarte referitoare la obiectivele lor nationale privind energia din surse regenerabile, respectiv eficienta energetica, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Comisia a trimis o scrisoare de punere in intarziere Croatiei…

- Liderul gruparii Hell’s Angels Romania, Marius Lazar, este extradat din Romania in Statele Unite ale Americii. El este acuzat ca face parte dintr-o grupare internaționala de traficanți de droguri și ca ar fi negociat uciderea a doi rivali. Cerere de extradare a fost aprobata in luna ianuarie 2023. Liderul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promulgat noua lege a minoritatilor nationale, a anuntat vineri Parlamentul de la Kiev, pe fondul unor critici din partea statelor vecine, inclusiv din partea Romaniei si Ungariei. Parlamentul de la Kiev (Verkhovna Rada) a anuntat vineri ca legea minoritatilor,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a cerut, vineri, presedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski sa intervina pentru revizuirea Legii minoritatilor nationale, care a fost adoptata recent de Rada Suprema a Ucrainei si care afecteaza dreptul copiilor romani din aceasta tara de a invata in limba materna,…

- Fostul lider PSD Victor Ponta, actual președinte al partidului Pro Romania, care nu a mai intrat in Parlament la ultimele alegeri, i-a dat like unei postari a lui George Simion, președintele AUR. Liderul AUR a postat imagini de la protestul organizat in fața sediului PSD, unde cere liderilor din alte…