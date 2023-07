Parlamentul Serbiei suspendă comisia de investigaţie a atacurilor armate din luna mai Comisia de investigatie a parlamentului sarb, formata abia marti pentru a investiga doua atacuri armate la inceputul lunii mai, si-a suspendat vineri activitatile, a anuntat televiziunea de stat RTS, citata de agentia DPA. Comisia a raspuns unei petitii din partea familiilor victimelor atacului armat din Belgrad cerandu-i sa nu prejudicieze ancheta justitiei, a declarat RTS. CITESTE SI Prima femeie care conduce US Navy: Ursula von der Leyen lauda ritmul 'uimitor' al reformelor Ucrainei 21:36 74 Raport: Cel puțin… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

