- Raportul de admitere cu amendamente al comisiilor reunite pentru buget a fost adoptat cu 20 de voturi „pentru” si un vot impotriva care a apartinut deputatului USR Claudiu Nasui. Potrivit liderului deputatilor PNL Florin Roman „PNL, USR, UDMR, Pro Romania si minoritati nationale” au boicotat sedinta…

- ”Bugetul nu-si mai poate permite nicio crestere a cheltuielilor in momentul de fata. In urma zilei negre de la Parlament in care PSD-istii din Comisia de finante au adoptat niste modificari la ordonanta de rectificare la ora actuala Romania se afla intr-un pericol extrem de mare. Fac apel catre toate…

- ”PSD este un partid aflat in delir care vrea sa discuga Romania. Ceea ce s-a intamplat in Comisia de buget-finante, unde PSD are o majoritate conjuncturala, reprezinta o crima impotriva economiei romanesti si risca sa conduca Romania spre incapacitate de plata, spre faliment. Nu putem sta cu mainile…

- Premierul Ludovic Orban a reiterat, duminica, la Iasi, ideea ca amendamentele aprobate de PSD la rectificarea bugetara vor fi corectate in Parlament, dar anunta ca Executivul este pregatit pentru orice situatie, astfel ancat sa impiedice PSD ”sa faca rau Romaniei”. ”Nu putem accepta ca PSD sa-si…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca Partidul National Liberal va negocia, in plenul Parlamentului, modificarea raportului comisiilor reunite de buget - finante prin care au fost adoptate amendamente la rectificarea bugetara. El a afirmat, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta…

- „Ne vom lupta sa nu fie adoptat raportul in plen. Le multumesc PMP, USR, minoritatilor care nu au participat la masacrul finantelor publice. Ne vom lupta pentru retrimiterea la comisii a raportului. In cazul in care va fi adoptat, il vom ataca la CCR, acest proiect care duce Romania in faliment”, a…

- Comisiile de buget ale Camerei Deputatilor si Senatului au dat miercuri raport de adoptare cu amendamente rectificarii bugetare, cu 20 de voturi "pentru" si unul "impotriva". Cel mai important amendament aprobat de comisii a fost cel care abroga articolul potrivit caruia punctul de pensie se majoreaza…