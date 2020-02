Parlamentul se reuneşte pentru a da vot pe învestirea Guvernului Orban II. PSD şi ALDE anunţă boicotarea şedinţei Votul pe investirea Guvernului Orban II vine in contextul in care Cabinetul Orban, instalat in noiembrie anul trecut, a fost demis prin motiune de cenzura, depusa de PSD ca urmare a asumarii raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Dupa consultari cu formatiunile politice parlamentare, presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat din nou pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru functia de prim-ministru. Seful statului a mentionat atunci ca organizarea de alegeri anticipate ar fi "solutia corecta". "Alegerile anticipate sunt prima mea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

