Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua luni de pauza, Parlamentul se intruneste in sedinta, joi si vineri, incepand cu ora 10.00. Agenda cuprinde peste 25 de proiecte de legi si hotarari, a decis miercuri, 18 noiembrie, Biroul permanent, transmite IPN.

- Parlamentul se va intruni in data de 19 noiembrie, ora 10:00, in ședința plenara. Decizia a fost anunțata de catre Biroul Permanent.Amintim ca, timp de cinci saptamani, deputatii nu s-au intrunit in ședințe plenare.

- Consiliul Politic National al PSD se reuneste joi, la ora 12,00, iar pe ordinea de zi se afla propunerea de excludere a parlamentarului Ion Ganea, scrie Agerpres. Senatorul PSD Radu Oprea a declarat miercuri ca Ion Ganea "a fost cumparat de PNL" pentru a lipsi de la sedintele Biroului permanent…

- Ședințele „de indata” au fost la ordinea zilei in cele doua mandate ale lui Nicolae Robu, cu proiecte puse in ultima clipa la dispoziția consilierilor care ar trebui sa le voteze. Același lucru s-a intamplat și astazi, cand a fost convocata probabil ultima ședința a consiliului local in actuala componența.…

- Ședințele „de indata” au fost la ordinea zilei in cele doua mandate ale lui Nicolae Robu, cu proiecte puse in ultima clipa la dispoziția consilierilor care ar trebui sa le voteze. Același lucru s-a intamplat și astazi, cand a fost convocata probabil ultima ședința a consiliului local in actuala componența.…

- Consilierii locali liberali au boicotat, ieri, ultima ședința a Consiliului Local Focșani, o demonstrație a ceea ce s-ar putea intampla in urmatorii ani. Secretarul municipiului a explicat, la inceputul ședinței, ca potrivit legislației in vigoare, in acest an mandatul consilierilor locali se incheie…

- Parlamentul se va intruni astazi in prima ședința plenara din sesiunea ordinara de toamna. Potrivit ordinii de zi, aprobata de Biroul permanent, pentru zilele de joi și vineri din saptamana curenta, sunt incluse proiectele de legi privind modificarea Legii bugetului de stat

- Parlamentul se va intruni in sedinta plenara pe parcursul saptamanii curente pentru a discuta si, eventual, vota mai multe proiecte de legi aprobate saptamana trecuta la Guvern. Declaratii in acest sens au fost facute de premierul Ion Chicu, dupa sedinta conducerii de varf a tarii, transmite IPN.