Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru simbata, 24 septembrie, ședința Consiliului Suprem de Securitate. Membrii CSS vor discuta despre securitatea regionala in contextul razboiului din Ucraina. Ședința va incepe la ora 10.00, iar ulterior va fi susținuta o conferința de presa.

- Deputatul PAS, Radu Marian, spune ca prin inaintarea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Gavrilița, BCS „se aliniaza cu gruparile oligarhice - Plahotniuc, Șor, Platon”. „Anume ei in primul rand, vor ca acest Guvern sa plece, pentru a incerca sa scape de dosare și de justiție”, a scris Marian, pe…

- 45 de proiecte de acte legislative urmeaza sa examineze Parlamentul la ultimele ședințe plenare din sesiunea de primavara 2022. Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ședințelor in plen, pentru perioada 21-29 iulie. Agenda ședințelor include, pentru adoptare, proiectul de lege privind Fondul de…

- Adunarea Nationala, Camera inferioara a Parlamentului din Franta, a respins, luni dupa-amiaza, motiunea de cenzura depusa de opozitia de stanga impotriva Guvernului Elisabeth Borne, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea ce permite intervenția impotriva urșilor periculoși, nu doar in interiorul, ci și in exteriorul localitaților. Administrația Prezidențiala informeaza ca președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței…

- Un raport parlamentar denunta esecul Guvernului lui Boris Johnson de a lupta impotriva unui aflux rusesc de ”bani murdari” in Regatul Unit - care continua in pofida afisarii unei intransigente in acest subect - si complezenta Executivului conservator fata de oligarhi rusi instalati la Londra, relateaza…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ar fi trebuit sa participe, astazi, la ședința Camerei Deputaților, in cadrul careia urma sa se dezbata moțiunea simpla impotriva sa. La ședința Biroului Permament al Camerei Deputaților, Virgil Popescu a trimis o scrisoare și arata ca nu poate fi prezent pentru…

- Parlamentul dezbate, luni, moțiunea inițiata de opoziție impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. Uniunea Salvați Romania ii reproșeaza liberalului Virgil Popescu lipsa de reacție fața de scumpirea galopanta a combustibililor. Potrivit USR, sub mandatele ministrului PNL, pretul energiei pentru…