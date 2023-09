Parlamentul s-a aliniat inițiativei Comisiei Europene in Saptamina europeana a mobilitații. Zeci de copii și tineri au marcat impreuna cu autoritațile Ziua mondiala fara mașini. Pe biciclete, role sau trotinete, copiii și tinerii, alaturi de reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului, au pledat in cadrul unui flashmob, organizat in scuarul Parlamentului, pentru un mod de viața sanatos.