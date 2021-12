Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața, in jurul orei 04.00, jandarmii care asigura paza interioara a Palatului Parlamentului au sesizat Secția 17 Poliție cu privire la faptul ca au depistat, in interior, un cetațean aflat in stare de ebrietate.Din primele verificari s-a stabilit ca acesta ar fi patruns in curte prin escaladarea…

