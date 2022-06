Stiri pe aceeasi tema

- Ședința istorica are loc cu doar cateva zile inaintea Consiliului European de la Bruxelles, care urmeaza sa se pronunte asupra cererii Republicii Moldova de a primi statutul de candidat la Uniunea Europeana.

- Sambata va avea loc, la Chisinau, sedinta comuna a Parlamentului Romaniei si Parlamentului Republicii Moldova, anunta Senatului intr-un comunicat oficial. La finalul sedintei, va fi adoptata o Declaratie comuna a celor doua Parlamente. Din partea Parlamentului Romaniei vor participa presedintele Senatului,…

- Parlamentul Romaniei, reprezentat de presedintele Senatului, Florin Citu, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, senatori si deputati, si cel al Republicii Moldova se reunesc sambata, in sedinta comuna, la Chisinau.

- Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul Romaniei se vor reuni in ședința comuna la Chișinau, unde va fi adoptata o Declarație comuna. Astfel, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor susțin ca „vor ignora acest eveniment anticonstituțional”. Potrivit lor, astfel de evenimente nu au precedente…

- Parlamentele Romaniei și Republicii Moldova vor organiza in premiera o ședința comuna, la Chișinau. Demersul face parte din angajamentul oficial luat de Romania de a ajuta țara vecina in parcursul spre integrarea europeana.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a spus, luni, la Chisinau, ca locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana, iar in ce privește razboiul din Ucraina, a afirmat ca „avem de-a face cu un razboi de durata cu un dictator care va fi greu sa iși redimensioneze dorințele”. Dupa intalnirea…

- Parlamentele de la Chișinau și București se vor intruni in ședința comuna, pentru prima data. Anunțul a fost facut de șeful legislativului, Igor Grosu.Ședința va avea loc in capitala Republicii Moldova "in timpul apropiat", a mai spus Grosu.

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, cu ocazia unei sedinte comune a Comisiilor juridice si de externe din Parlamentul Romaniei si cel al Republicii Moldova, ca institutia pe care o conduce este gata sa sprijine autoritatile de la Chisinau in ceea ce priveste reformele ce tin de Justitie,…