Parlamentul României: Azi începe dezbaterea proiectului bugetului de stat şi proiectului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 Proiectele vor fi dezbatute mai intai in comisiile de specialitate, joi urmand sa fie dat votul final pe cele doua acte normative in plenul Parlamentului, potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Legii bugetului de stat și cel al asigurarilor sociale vor intra, saptamana viitoare, in dezbaterea parlamentului. Senatorii și deputații au termen pana maine, la ora 18:00, sa depuna amendamente, iar de luni vor incepe dezbaterile in comisiile de specialitate, informeaza Rador. Fii…

- Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat au fost aprobate joi de Guvern și vor fi trimise Parlamentului pentru vot. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania afirma, joi, ca, prin actuala forma a Legii bugetului de stat, ”Coalitia de Guvernare blocheaza proiectele majore de finantare”, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Capsula Orion a agentiei spatiale americane a atins o etapa importanta in misiunea sa demonstrativa in jurul Lunii. Luni, aceasta s-a deplasat la aproximativ 430.000 km dincolo de Pamant - cea mai mare distanta parcursa pana acum de o nava spatiala proiectata pentru a transporta oameni, anunța news.ro.…

- Liderul deputatilor PNL, Gabriel Andronache, a declarat, luni, in plenul Parlamentului, ca drepturile si libertatile fundamentale de care se bucura astazi romanii se datoreaza intr-o mare masura curajului de care au dat dovada participantii la Revolta de la Brasov din noiembrie 1987. Fii la…

- In cadrul unei emisiuni in direct, in Liban, a izbucnit o disputa legata de unii membri ai Parlamentului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi ca din vara anului viitor va incepe, in Bucuresti, implementarea proiectului privind emiterea cartii de identitate electronica, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Procuratura Generala a Ucrainei susține ca a fost pus sechestru pe proprietatile a șase membri ai Consiliului Federației Ruse (camera superioara a Parlamentului rus), scrie Tass, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…