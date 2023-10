Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a adoptat, miercuri, Declaratia privind atacurile teroriste indreptate impotriva Statului Israel si a populatiei civile, document prin care subliniaza necesitatea actiunii pentru crearea celor mai eficiente mecanisme care sa asigure protectia libertatii, democratiei si

- Parlamentul Romaniei s-a reunit in ședința comuna, in dimineața de 11 octombrie 2023, urmand sa elaboreze o declarație privind condamnarea terorismului și pentru susținerea Israelului, in urma atacurilor comise de Hamas. La ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului participa și premierul Marcel…

- Deputatul minoritații evreiești din Romania, Silviu Vexler, a citit miercuri, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, o Declarație asumata de Parlamentul Romaniei privind „atacurile teroriste indreptate impotriva Statului Israel și a populatiei civile”.Ședința a inceput cu un moment de…

- Germania, Statele Unite, Franta, Italia si Regatul Unit „vor sprijini eforturile Israelului de a se apara" si „vor condamna fara ambiguitate Hamas si actele sale teroriste revoltatoare", se arata intr-un comunicat comun dat publicitatii luni dupa o discutie a liderilor din aceste tari.

- Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv sisteaza acordarea serviciilor consulare ordinare, conform programarilor prealabile, in contextul strarii de razboi din Israel. Ambasada va acorda doar servicii consulare de urgența, inclusiv eliberarea titlurilor de calatorie, a anunțat vicepremierul, ministrul…

- Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, a condamnat „atacurile teroriste nejustificate și criminale” comise de Hamas impotriva Statului Israel. Poziția inaltului oficial NATO a fost exprimata in discursul ținut cu prilejul celei de-a 69-a sesiuni anuale a Adunarii Parlamentare a NATO, care…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, condamna ferm atacurile teroriste ale organizatiei Hamas impotriva Israelului, indreptate in principal impotriva populatiei civile, evidentiind dreptul acestei tari de a se apara."Condamnam ferm atacurile teroriste ale organizatiei Hamas impotriva Israelului, care…