- Parlamentul Republicii Moldova și Parteneriatul pentru Democrație din cadrul Camerei Reprezentanților a Congresului Statelor Unite ale Americii au incheiat astazi un Acord de colaborare. Documentul a fost semnat de Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și Președintele Parteneriatului pentru Democrație,…

- Un Memorandum de ințelegere intre Ministerul Justiției și Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinau, care vizeaza, in special, colaborarea cu un Consilier Superior in Justiție al Ambasadei a fost semnat de ministrul Justiției Sergiu Litvinenco, in cadrul intrevederii cu

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei si Cyber Level Ins au semnat un acord de colaborare cu scopul de a conecta expertii in securitate cibernetica si asigurari cu reteaua CCIR si membrii acesteia, pentru a ajuta la analiza potentialelor riscuri si pentru a crea retele de siguranta in afaceri.…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, Kent Logsdon, a venit cu un mesaj de felicitare pentru cetațenii moldoveni in limba de stat, cu ocazia Zilei Independenței, marcata astazi, 27 august. Ambasadorul a apreciat ajutorul și solidaritatea moldovenilor fața de refugiații din Ucraina,…

- Consiliul Județean Buzau continua seria acordurilor de cooperare incheiate cu raioanele de peste Prut. Dupa dezvoltarea unor fructuoase relații de cooperare cu Soroca, Dubasari și Chișinau, joi, autoritațile buzoiene au semnat un acord similar și cu Raionul Strașeni din Republica Moldova. Documentul…

- Marcile germane Volkswagen și Mercedes-Benz au semnat un memorandum de ințelegere cu guvernul din Canada. Memorandumul a fost semnat de catre Herbert Diess, șeful Volkswagen și Marking Schaefer, CTO-ul Mercedes-Benz, in prezența premierului canadian Justin Trudeau și a cancelarului german Olaf Scholz.…

- La data de 23 august 2022, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) și Consiliul Concurenței (CC) au semnat un Acord de colaborare. Documentul a fost semnat de Veaceslav Untila, Director general al ANRE și Alexei Gherțescu, Președinte al CC.

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș (C.C.I.M.M.), Florentin-Nicolae Tuș, și directorul economic al organizației camerale, Diana Cheța, au participat la Chișinau, la Congresul V ordinar al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (C.C.I.R.M). In contextul bunelor relații…