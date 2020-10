Parlamentul portughez respinge propunerea de referendum privind eutanasierea ​Majoritatea de stânga din parlamentul portughez a respins vineri un proiect de referendum privind eutanasierea, permițând reluarea procesului legislativ care a deschis calea pentru dezincriminarea acesteia, potrivit AFP.



Dupa adoptarea în februarie anul trecut a cinci proiecte de lege care mai trebuie încorporate într-un singur text, acesta va fi supus unui nou vot, iar Portugalia ar putea deveni apoi a patra țara europeana care legalizeaza eutanasierea dupa țarile europene dupa Olanda și Belgia în 2002, apoi Luxemburg în 2009.



Cu toate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, se afla pe ultimul loc in UE la telemunca, dar este prima la creșterea procentuala a importurilor de laptopuri, scrie startupcafe.ro. Conform Eurostat, Romania a avut o creștere cu 38% a importurilor de laptopuri in perioada ianuarie-iulie 2020, comparativ cu aceeași perioada a anului 2019.…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat joi ca este lipsit de sens sa fie continuate consultarile cu Australia si Tarile de Jos asupra zborului MH17 al Malaysia Airlines prabusit in estul Ucrainei, acuzand ambele tari ca nu vor sa stabileasca adevarul, informeaza Reuters. Potrivit ministrului…

- Pana in rezent peste 21.000 de romani din diaspora s-au inscris pentru a vota prin corespondenta la alegerile parlamentare programate sa aiba loc pe 6 decembrie. Conform AEP , pana luni, la ora 16.00, au fost depuse 21.470 de cereri pentru votul prin corespondenta. Romanii stabiliți in strainatate mai…

- Circa 20.000 de romani din strainatate s-au inscris pana acum pentru votul prin corespondența la alegerile parlamentare din 6 decembrie, informeaza Agerpres. Celemai multe cereri au fost depuse de romanii din Marea Britanie(4.943)si Germania (3.258), iar peste 1.000 de solicitari au venit dinSpania,…

- Vaticanul și-a reiterat marți opoziția fața de eutanasie, afirmând despre aceasta ca este un „act de omucidere” care nu poate fi justificat sau tolerat niciodat, relateaza Reuters și Wall Street Journal.Un nou document, publicat de Vatican în contextul în care tot…

- Compania americana Fitibt anunța ca a fost aprobata folosirea aplicației sale Fitbit EKG în Statele Unite și Europa, Electrocardiograma (EKG sau ECG) analizeaza variațiile ritmului cardiac pentru a detecta fibrilația atriala (FibA). Utilizatorii români ce dețin ceasul inteligent Fitbit Sense…

- Doi pacienți, unul din Olanda și celalalt din Belgia, au fost descoperiți ca fiind reinfectați cu noul coronavirus. Informațiile privind cei doi pacienți vin de la doi experți virusologi, Marion Koopmans, din Olanda și Marc van Ranst, din Belgia, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- In 19 țari europene, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus crește ingrijorator. Potrivit datelor de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, aceste state au inregistrat cumulativ, in ultimele 14 zile, peste 20 de cazuri la 100.000 de locuitori, scrie The Guardian . In ultimele…