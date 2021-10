Parlamentul polonez a aprobat construirea unui zid anti-migranți la granița cu Belarus Parlamentul polonez a validat definitiv vineri planul guvernului de a construi un zid la granița cu Belarus pentru a împiedica migranții și refugiații sa treaca în Polonia, potrivit AFP.

Costul zidului este estimat la 353 de milioane de euro și urmeaza sa se extinda pe peste 100 de kilometri pâna la granița de est a Uniunii Europene.

Președintele Andrzej Duda anunțase ca va semna aceasta lege de îndata ce va fi aprobata de Parlament.

Ministrul polonez al apararii a anunțat luni ca Polonia își sporește numarul trupelor de la granița sa cu Belarus, cu pâna



