- Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Parlamentul olandez a adoptat o rezolutie care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, a anuntat joi, intr-o declaratie pentru AGERPRES, eurodeputata olandeza Sophia in’T Veld,…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan afirma ca 85 la suta dintre membrii Parlamentului European s-au pronuntat pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, prin votul de marti. "Voturile olandezilor arata astfel: 15 pentru, 4 impotriva, 6 abtineri. Un mesaj clar pentru premierul Mark Rutte", adauga el.…

- Parlamentul European a votat cu putin timp in urma o noua rezolutie pentru sustinerea aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul de libera circulatie Schengen, chiar de la 1 ianuarie anul viitor. Au fost 547 de voturi pentru, fata de doar 43 de abtineri si 49 de voturi impotriva. Rezolutia nu are insa…

- Inaltul oficial european a declarat, vineri, pentru Digi24, ca Romania „indeplinește toate criteriile” pentru a intra in spațiul Schengen și ca nu exista niciun motiv pentru care acest lucru sa nu se intample.Declarațiile vicepreședintei Comisie Europene și comisar pentru democrație și demografie vin…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul olandez Mark Rutte, aflat in vizita in Romania, au discutat despre aderarea țarii noastre la Schengen. La final, in cadrul unei conferințe comune, Rutte a afirmat ca țara sa nu e „in principiu” impotriva aderarii Romaniei la acest Spațiu. „Olanda nu e, in principiu,…