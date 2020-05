Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a facut aceasta precizare la dezbaterea proiectului UDMR de modificare a Codului administrativ, care prevede si obligativitatea oficializarii, in anumite situatii, a limbilor minoritatilor nationale in administratia publica locala."Eu consider ca acest derapaj este evident,…

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului au depus, miercuri, in Parlament, modificarea regulamentelor Camerei si, respectiv, Senatului, astfel incat sa nu mai fie luate in considerare, pentru dezbatere, acele proiecte care afecteaza caracterul national, independent, unitar si indivizibil al statului…

- Statutul ținutului secuiesc ii convoaca de urgența pe senatori Foto Arhiva/ Agerpres La Senat a fost convocata o ședința de urgența de la ora 14:00 pentru a respinge proiectul de lege privind autonomia ținutului secuiesc adoptata tacit în Camera Deputaților. Anunțul a fost facut de…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, la TVR, ca marti, in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, vor fi discutate pentru a fi transmise Senatului, ca prima Camera sesizata, propunerile privind suspendarea rambursarii creditelor si plafonarea

- Parlamentarii au aprobat in unanimitate Decretul privind starea de urgența Foto Arhiva/ Agerpres Parlamentul a adoptat astazi decretul presedintelui Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul României pe o perioada de 30 de zile. Presedintele Camerei…

- Parlamentul se va intruni joi, de la ora 12.00, in sedinta comuna online, consacrata solicitarii presedintelui privind incuviintarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Pentru prima data va fi folosita o procedura speciala de dezbatere si vot electronic la distanta, aprobata luni de Birourile…

- Parlamentul se va intruni joi, de la ora 12,00, in sedinta comuna online, consacrata solicitarii presedintelui Klaus Iohannis privind incuviintarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, instituita prin Decretul nr.195/2020.Pentru prima data va fi folosita o procedura speciala de dezbatere…

- Comunitatea Declic a lansat vineri seara o petitie prin care cere tratament egal pentru toti cetatenii tarii in plina pandemie de Coronavirus. Asta in contextul in care astazi vor fi audiati ministrii Cabinetului Orban III, iar toti parlamentarii prezenti vor fi testati pentru noul coronavirus.…