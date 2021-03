Parlamentul Norvegiei, ţinta unui nou atac cibernetic Parlamentul Norvegiei a devenit tinta unui atac din partea hackerilor, care s-au infiltrat si au extras date, au anuntat miercuri oficiali norvegieni, la numai sase luni dupa un atac precedent facut public, informeaza Reuters.



Atacul intreprins de hackeri necunoscuti a avut legatura cu o "vulnerabilitate" a programului pentru schimb valutar al Microsoft, a precizat parlamentul, adaugand ca aceasta constituie "o problema internationala".



"Stim ca au fost extrase date, insa noi nu avem deocamdata o imagine completa a situatiei", a declarat directorul administrativ al Parlamentului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

