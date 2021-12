Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, luni, de la ora 13.00, intr-o sedinta solemna, dedicata marcarii a 30 de ani de la adoptarea Constitutiei in vigoare de catre Adunarea Constituanta. Potrivit unui memorandum aprobat de conducerea Parlamentului, sunt invitati sa ia cuvantul in aceasta sedinta presedintele Romaniei, premierul si presedintele Curtii Constitutionale. Presedintii celor doua Camere, dar si reprezentantii grupurilor parlamentare vor susține discursuri, se arata in memorandumul aprobat de Birourile permanente reunite. La 8 decembrie 1991 s-a desfașurat referendumul national privind…