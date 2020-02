Parlamentul Macedoniei de Nord a fost dizolvat Parlamentul Macedoniei de Nord și-a votat duminica dizolvarea cu opt luni înainte de încheierea actualului mandat și a decis organizarea de alegeri anticipate pe 12 aprilie, potrivit Le Figaro.



Dizolvarea Parlamentului a fost votata de 108 deputați din 120, dupa demisia premierului Zoran Zaev, de luna trecuta, ca urmare a incapacitații Uniunii Europene de a conveni asupra unei date de deschidere a negocierilor pentru aderarea țarii la Blocul comunitar.



Guvernul Zaev a fost înlocuit de unul interimar, condus de ministrul de Interne, Oliver Spasovski, a carui responsabilitate…

Sursa articol: hotnews.ro

