Parlamentul libian, aliat al mareşalului Khalifa Haftar, votează ruperea relaţiilor cu Turcia Parlamentul libian, care nu recunoaste legitimitatea Guvernului de uniune nationala (GNA) de la Tripoli, a votat sambata ruperea relatiilor cu Turcia, dupa un recent acord militar incheiat intre Ankara si guvernul de uniune, a declarat un purtator de cuvant citat de AFP.



Parlamentul a mai cerut ca seful guvernului de uniune - recunoscut de comunitatea internationala - Fayez al-Sarraj sa fie judecat pentru "inalta tradare".



Ales in 2014, parlamentul este un aliat al maresalului Khalifa Haftar, omul forte din estul Libiei care a lansat in aprilie o ofensiva impotriva guvernului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

