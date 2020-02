Parlamentul libanez a acordat marti votul de incredere noului cabinet condus de Hassan Diab, intr-o sedinta desfasurata pe fundalul protestelor antiguvernamentale care continua inca din toamna trecuta, relateaza AFP si Reuters. Un numar de 63 de deputati din cei 84 prezenti au votat in favoarea noii echipe guvernamentale, in timp ce 20 s-au pronuntat impotriva si unul s-a abtinut. O prioritate a cabinetului Diab este combaterea profundei crize financiare cu care se confrunta Libanul, noteaza Reuters. Noul guvern libanez sub conducerea lui Diab, fost ministru al educatiei, a fost anuntat la 21…