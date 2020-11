Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul israelian a ratificat marti acordul de normalizare a relatiilor semnat in septembrie intre Israel si Bahrain, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.O majoritate de 62 de deputati din 120 a votat in favoarea acordului si 14 au votat impotriva, in cadrul unui vot electronic nenominal.…

- Parlamentul israelian a ratificat joi seara acordul de normalizare a relatiilor semnat in luna septembrie intre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), informeaza vineri AFP potrivit Agerpres. Optzeci de deputati israelieni au votat in favoarea unui acord cu Emiratele si 13 au votat impotriva, dupa…

- Parlamentul israelian a ratificat joi seara acordul de normalizare a relatiilor semnat in luna septembrie intre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), informeaza vineri AFP. Optzeci de deputati israelieni au votat in favoarea unui acord cu Emiratele si 13 au votat impotriva, dupa mai mult…

- Marți, la Casa Alba, a avut loc ceremonia semnarii de catre premierul israelian Benyamin Netanyahu a acordurilor – pe care le considera “istorice” – cu Emiratele Arabe Unite și Bahrainul. Aceste doua state din Golf – dupa ce in ani anteriori au facut-o Egiptul și Iordania – au recunoscut statul evreu.…

- Israel, Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrein au semnat marti acorduri de normalizare a relatiilor, in cadrul unei ceremonii care a avut loc pe peluza Casei Albe, in prezenta presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP, Reuters si dpa. Premierul israelian a semnat la Casa Alba acorduri bilaterale…

- Israel, Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrein au semnat marti acorduri de normalizare a relatiilor, in cadrul unei ceremonii care a avut loc pe peluza Casei Albe, in prezenta presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP, Reuters si dpa.Premierul israelian a semnat la Casa Alba acorduri…

- Presedintele american Donald Trump va gazdui pe 15 septembrie, la Casa Alba, o ceremonie de semnare a acordului de normalizare a relatiilor intre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), a declarat marti un responsabil american, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Conform intelegerii, Israel a fost de acord sa suspende aplicarea suveranitatii in zone din Cisiordania despre care se discuta despre o anexare. Acordul de pace este rezultatul unor negocieri indelungate intre Israel, Emiratele Arabe Unite si Statele Unite, care s-au accelerat recent, au afirmat oficiali…